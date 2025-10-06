SUSCRÍBETE
Dos años sin mi hija Loren

Por 
Cartas al director
Dos años sin mi hija Loren

SEÑOR DIRECTOR:

Hace dos años, a las 12:30, recibí la llamada de mi única hija: Loren Garcovich. Jamás imaginé que esa sería la última vez que escuchaba su voz y ni siquiera volvería a ver el cuerpo que encarnaba el alma de esa hermosa mujer de 42 años. Después solo encontré sus cenizas. Fue lo único que se logró rescatar de ella y su marido Iván desde el que era su hogar, a metros de mi residencia en el kibutz Kissufim. En ese lugar fueron acribillados con balas que traspasaron las paredes de la pieza de seguridad y calcinados.

Mi esposa y yo somos sobrevivientes y desplazados, pero ellos no, al igual que otros 22 civiles asesinados en ese mismo kibutz, entre los que se encuentran otra chilena, Gina Pack de 90 años, y seis trabajadores tailandeses. Hoy, en el hogar que comparto con mi esposa Cecilia, oriundos de San Felipe, honro la memoria de todas las víctimas de mi kibutz en ese día negro, que son parte de las 1.200 personas aniquiladas -en su mayoría civiles- durante el ataque. A esa lista fatal se suman, al menos, 48 secuestrados asesinados en condiciones inhumanas en Gaza y 50 jóvenes que salieron con vida del Festival Nova, pero que más tarde se suicidaron al no ser capaces de coexistir con sus remembranzas.

Hoy, además, al caer la noche, en el segundo aniversario de sus muertes, como es la tradición judía, prenderé una vela en nombre de Loren e Iván y recitaré el Kadish (el rezo de los muertos) para recordarlos. Porque el terrorismo no solo asesina, sino que intenta borrar las memorias, las historias, las vidas. Pero no lo alcanzan: mi hija Loren, nacida en Chile, y su marido viven en cada acto de justicia, gesto de amor, en cada vela encendida. Y mientras haya quienes los recuerden, ellos seguirán aquí con nosotros. Para siempre.

Dany Garcovich

Comandante del cuerpo de bomberos de zona fronteriza de Gaza e ingeniero en instrumentación y control

