Eduardo Rodríguez Guarachi

SEÑOR DIRECTOR:

La triste partida de nuestro querido amigo y colega nos hace recordar la excelencia de su vida diplomática y profesional. Cursó Derecho en la Universidad Católica. Aprobó los requerimientos de la Academia Diplomática con las más altas distinciones y, asimismo, sus estudios de Derecho con una celebrada tesis sobre La Cuenca del Plata con honores.

En su extensa carrera diplomática ascendió desde tercer secretario y cónsul adjunto en la Embajada de Chile en Argentina a segundo secretario en Brasilia, primer secretario en la Dirección Económica de Santiago, primer secretario y consejero en Indonesia, -dónde tuvo la honrosa misión de abrir la primera Embajada de Chile-, para luego, Ministro Consejero y Encargado de Negocios con carta de gabinete en Singapur abrir, asimismo, en esta próspera nación, la primera Embajada de Chile, iniciándose así la proyección de nuestro país hacia el Asia Pacífico.

Durante el mandato del Presidente Aylwin le solicitó coordinar un esfuerzo público-privado dirigido a incorporar a Chile a APEC, en calidad de embajador en misión especial. El éxito de esta iniciativa resultó en un nuevo y honroso ofrecimiento presidencial, que aceptó con orgullo, siendo designado Embajador en Japón.

Al retornar a Chile, el Presidente Frei le ofreció la embajada de Argentina, donde se desempeñó desde el año 1994 al 1998, siendo el período más desafiante y exitoso de su trayectoria diplomática internacional, habiendo sido gestor directo en la solución del último conflicto limítrofe con dicha nación -Campos de Hielo-, no obstante estar aún pendiente la delimitación de su sector sur.

Sin duda, fue un diplomático de excelencia y un gran amigo. Siempre lo recordaremos con nuestro mayor aprecio y cariño, junto a su familia.

Roberto Mayorga

Nelson Hadad

Abogados. Exembajadores de Chile