Educar es votar por el futuro
SEÑOR DIRECTOR:
A un mes de las elecciones, hablar de educación no es un tema más: es decidir el país que queremos ser.
Desde la sala de clases hasta la fuerza laboral, la educación impulsa talento, productividad e igualdad de oportunidades. Porque cuando la educación avanza, el país también.
Si la educación no está en la papeleta, el futuro tampoco.
María José Gutiérrez
Directora ejecutiva Grupo Enovus
