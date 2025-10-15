Educar es votar por el futuro RICHARD ULLOA / LA TERCERA

SEÑOR DIRECTOR:

A un mes de las elecciones, hablar de educación no es un tema más: es decidir el país que queremos ser.

Desde la sala de clases hasta la fuerza laboral, la educación impulsa talento, productividad e igualdad de oportunidades. Porque cuando la educación avanza, el país también.

Si la educación no está en la papeleta, el futuro tampoco.

María José Gutiérrez

Directora ejecutiva Grupo Enovus