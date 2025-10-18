SUSCRÍBETE
Cartas al Director

El presupuesto de las FF.AA.

Por 
Cartas al director
Juan Eduardo López/Aton Chile JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

SEÑOR DIRECTOR:

Mientras Chile mantiene operativos militares en el sur y en norte y el Presidente compromete una reforma constitucional para desplegarlos en frontera, las Fuerzas Armadas deben lidiar con recortes presupuestarios que van desde una nueva postergación del Fondo de Contingencia Estratégica hasta disminuciones en partidas tan importantes como las relativas al personal que las componen.

Desde el Ejército dijeron que no llegaban a fin de año, la Armada que ha debido recortar mantenimiento y otras áreas para no despedir gente y la FACH reconoció una merma importante en sus capacidades operativas.

La ministra de Defensa salió a aclarar el problema asegurando un presupuesto completo pero la verdad es que cuesta quedarse tranquilo con esa afirmación después de conocer la situación.

Se ha recurrido a los militares para solucionar problemas de seguridad y se le han sumado tareas y misiones distintas a las de la naturaleza de su institución. Las han cumplido de manera profesional a costa de la moral de la tropa y el desgates del material. Pero, la pregunta que queda tiene que ver con el hecho de cómo mantener las capacidades militares.

La Defensa Nacional es la responsable de la protección de la soberanía e integridad territorial ante una amenaza externa y puede desplegarse en el territorio bajo el amparo de los Estados de Excepción Constitucional. Lo anterior, necesariamente, implica contar con militares preparados, con entrenamiento permanente y capacidades estratégicas para cumplir sus tareas.

Las condiciones presupuestarias que se discuten actualmente evidencian que, de seguir así, a Chile le será cada vez más difícil mantener sus capacidades estratégicas y poder disuasión. Estamos atrofiando el músculo que da fuerza al Estado y potencia su posición en el extranjero.

Pilar Lizana

Directora Ejecutiva Volpe Consulting

