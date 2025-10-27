“El verdadero costo de la MCC”
SEÑOR DIRECTOR:
En relación con la carta de María Trinidad Schleyer publicada el sábado, titulada como la presente, es fundamental precisar cifras que no deben pasarse por alto. En un escenario de 500 mil beneficiarios, el costo fiscal adicional ascenderá en torno a US$70 millones anuales. Si la adhesión llega a los 3 millones de personas, la cifra se eleva a US$420 millones anuales, y esto solo en el ámbito hospitalario.
La MCC expande la cobertura y la red de prestadores, lo que inevitablemente empuja el gasto fiscal al alza. Negar estos costos solo erosiona la transparencia de la política pública. Lo esencial no es si habrá un costo, sino asumirlo con seriedad desde el principio.
Francisco León
Consultor Senior EFKT, exjefe de la División de Planificación Institucional de Fonasa
Benjamín Ahumada
Académico Universidad Andrés Bello y consultor senior EFKT
