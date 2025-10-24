El verdadero costo de la MCC
SEÑOR DIRECTOR:
Primer acto. El informe financiero del proyecto que creó la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) fue categórico: no implicaría gasto fiscal. Durante su tramitación, se advirtieron problemas de diseño que contradecían esta premisa, pero el Ejecutivo mantuvo su posición.
Segundo acto. La primera licitación fue declarada desierta: ninguna aseguradora presentó ofertas. El modelo planteaba un riesgo alto de selección adversa y una siniestralidad difícil de estimar.
Tercer acto. Se publican nuevas bases de licitación. Fonasa incorpora un mecanismo de gestión de riesgo compartido (GRAC) que lo obliga a cubrir parte del gasto si la siniestralidad resulta elevada.
Entre actos, la Ley de Presupuestos 2026 abre una línea por $10.000 pesos para “Bonificaciones de salud – MCC”.
¿Cuánto costará realmente la obra?
María Trinidad Schleyer
Libertad y Desarrollo
