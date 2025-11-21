SEÑOR DIRECTOR:

El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile se siente decepcionado por las recientes y desafortunadas declaraciones del Presidente Boric sobre el Presidente Trump.

Junto con darle la bienvenida a nuestro país, le diría al señor embajador que no es el único. Somos muchos los chilenos decepcionados con este gobierno, y no solo por las desafortunadas declaraciones que, de tanto en tanto, formula en contra de autoridades de países amigos. También por el magro legado que nos deja en todos los planos del quehacer nacional.

Pero queda poco para el cambio de gobierno. Le aseguro al embajador que la relación entre Chile y Estados Unidos mejorará y retomará su senda histórica.

Francisco Orrego Bauzá