Equilibrio en mesa laboral

SEÑOR DIRECTOR:

Con un desempleo que se acerca peligrosamente a los dos dígitos, la creación de una mesa tripartita entre gobierno, trabajadores y empleadores es una iniciativa importante para impulsar la productividad y generar oportunidades laborales. Para darle mayor estabilidad y proyección, es fundamental incorporar en la discusión al mundo de la educación y la formación, elementos claves para fortalecer la empleabilidad y la productividad de las personas en un mercado laboral dinámico como el que enfrentamos hoy.

María José Gutiérrez Correa

Directora ejecutiva Grupo Enovus