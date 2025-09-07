Equilibrio en mesa laboral
SEÑOR DIRECTOR:
Con un desempleo que se acerca peligrosamente a los dos dígitos, la creación de una mesa tripartita entre gobierno, trabajadores y empleadores es una iniciativa importante para impulsar la productividad y generar oportunidades laborales. Para darle mayor estabilidad y proyección, es fundamental incorporar en la discusión al mundo de la educación y la formación, elementos claves para fortalecer la empleabilidad y la productividad de las personas en un mercado laboral dinámico como el que enfrentamos hoy.
María José Gutiérrez Correa
Directora ejecutiva Grupo Enovus
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.