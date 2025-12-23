FES, último plazo

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro y el subsecretario de Educación han manifestado su disposición, en carta al director en su prestigioso medio, de avanzar en la aprobación del proyecto FES en su segundo trámite constitucional en el Senado. Sin embargo, la disposición manifestada por las autoridades se encuentra trabada al no conocerse las indicaciones necesarias de incorporar en la versión aprobada en la Cámara de Diputados. Estas indicaciones, a las cuales entendemos se encuentran abiertas las autoridades señaladas, han sido reiteradamente expresadas por las autoridades y analistas del sector, que hemos concurridos en variadas oportunidades al Parlamento a dar cuenta de ellas.

El gobierno ha sostenido que para presentar las indicaciones se requiere la aprobación en general del proyecto, sin embargo, resulta difícil respaldar esa aprobación sin acordar las indicaciones que suponemos vendrán a resolver los problemas que en el proyecto hemos identificado.

Restando poco más de dos meses para el término del periodo legislativo y la asunción de un nuevo gobierno; si está la disposición de alcanzar un acuerdo que permita resolver el tema del CAE y no endosarlo al próximo gobierno, donde necesariamente, dado el significativo cambio en la composición de las autoridades legislativas, deberemos comenzar nuevamente con este proceso, dilatado por más de un año, resulta necesario alcanzar un acuerdo político en la Comisión de Educación del Senado, en la cual se presenten, por parte del gobierno, y se acuerde por parte de los parlamentarios y sus bancadas, las indicaciones que se presentarán al proyecto FES una vez aprobado en general, y de esa forma avanzar en la solución de un problema endémico de la educación superior de nuestro país.

Santiago González Larraín

Rector Universidad Central de Chile