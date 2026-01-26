Futura ministra de Salud

SEÑOR DIRECTOR:

Queremos manifestar nuestra preocupación por la forma en la que se ha presentado públicamente el rol que tuvo la doctora May Chomali —recientemente nombrada ministra de Salud— en el caso del doctor Manuel Álvarez Zenteno.

Los antecedentes que constan en la sentencia y en la carpeta investigativa dan cuenta de una conducta que no se condice con la imagen de diligencia y compromiso que se ha intentado instalar. La doctora Chomali tomó conocimiento de una denuncia de abuso sexual en un contexto clínico el 7 de noviembre de 2017, tras ser informada del testimonio directo de una enfermera que presenció una situación de abuso. Pese a la gravedad de los hechos, no adoptó medidas inmediatas y optó por postergar cualquier acción.

Posteriormente, cuando una segunda enfermera, le informa que fue testigo de un nuevo abuso, decidió nuevamente no activar protocolos de protección ni se suspendió al profesional denunciado, quien continuó ejerciendo funciones y mantuvo contacto con la víctima hasta el 29 de noviembre de 2017. La intervención de Fiscalía solo se produjo por la iniciativa individual de esta funcionaria que decidió alertar a las autoridades, arriesgando su puesto de trabajo.

Resulta preocupante que, a la luz de estos hechos acreditados judicialmente, se presente a la doctora Chomali como una figura que habría protegido a la paciente. Estas omisiones son relevantes al evaluar la idoneidad de quien hoy asume la máxima responsabilidad pública en la conducción del sistema de salud.

No se trata de opiniones, sino de hechos verificables vinculados al deber de cuidado, la protección de las víctimas y la reacción oportuna frente a denuncias graves.

Magdalena Godoy

En representación de la familia Godoy Guevara