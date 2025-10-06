Gastos de la Cancillería por elección

SEÑOR DIRECTOR:

Me permito escribir a propósito de la información contenida en el artículo publicado el 2 de octubre, en página 9, titulado “Sobre el engranaje que echó a andar la Cancillería...”, donde se alude a supuestos gastos de campaña para la elección de mi persona como miembro del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

En ese artículo se enuncia un monto muy superior a cualquiera que se hubiera empleado en apoyar esa campaña, que terminó en 2020 sin desplazamientos, por la pandemia.

Señalar que se invirtió medio millón de dólares estadounidenses en esa campaña no es verídico y afecta mi reputación.

María Teresa Infante

N. de la R.:

La información a que se refiere la carta fue entregada a La Tercera por la Cancillería.