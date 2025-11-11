Gendarmería bajo el Ministerio de Seguridad Pública

SEÑOR DIRECTOR:

La crisis penitenciaria chilena exige una reforma estructural urgente. Gendarmería, atrapada en una dependencia administrativa disfuncional bajo el Ministerio de Justicia, ha perdido eficacia frente al crimen organizado, que hoy controla cárceles como plataformas operativas. La ausencia de liderazgo, el poder desmedido de los gremios internos y la descoordinación con otras fuerzas de seguridad exponen a funcionarios y vulneran la soberanía estatal.

El país no puede seguir postergando decisiones estratégicas. Es imprescindible trasladar Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública, fortaleciendo su rol como actor clave del sistema de seguridad nacional. Esta decisión debe incluir:

- Redefinición de su misión institucional, centrada en el control penitenciario de alta seguridad y neutralización operativa del crimen organizado.

- Reforma de la cadena de mando, asegurando autoridad, disciplina y profesionalización.

- Dotación estratégica de recursos humanos y tecnológicos: inteligencia penitenciaria, vigilancia electrónica con IA y unidades tácticas especializadas.

- Coordinación operativa con policías y fiscalía.

- Traspaso progresivo de las penas sustitutivas y pospenitenciarias a una entidad civil bajo la dependencia del ministerio de Justicia y DD.HH.

Esta transformación devolvería el control estatal de los penales, elevaría los estándares de seguridad y despolitizaría un sistema capturado por el abandono político.

Christian Alveal Gutiérrez

Ex director nacional

Gendarmería de Chile