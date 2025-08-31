SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Incoherencia de no aplicar ley antiterrorista

Por 
Cartas al director
Incoherencia de no aplicar ley antiterrorista

SEÑOR DIRECTOR:

El atentado en Victoria, con un trabajador asesinado y otro herido grave por munición de alto calibre, volvió a mostrar la incoherencia del gobierno frente al terrorismo. Tenemos una Ley Antiterrorista actualizada este año para mejorar su eficiencia, pero que se rehúsa a aplicar incluso cuando los hechos entregan todos los antecedentes necesarios.

No es la primera vez. En febrero, tras el ataque a un helicóptero que combatía incendios forestales, el Ejecutivo afirmó que “no había antecedentes suficientes” para invocar la norma. Este viernes, una semana después de otro atentado incendiario en Carahue, anuncian que sí la aplicarán, pero únicamente porque un grupo se adjudicó el hecho. Esa lógica es inaceptable: en casi la mitad de los atentados en la Macrozona Sur no existen panfletos ni papeles reivindicatorios y eso no los hace menos terroristas.

El resultado es un sinsentido. El gobierno reconoce que los hechos son terrorismo, pero solo aplica la ley cuando aparece un papel. Todos los atentados deben ser perseguidos bajo la Ley Antiterrorista, sin excepciones, debe ser la justicia la que determine responsabilidades, no la conveniencia política.

La gravedad aumenta si recordamos que La Araucanía lleva casi cuatro años bajo estado de emergencia y con presencia militar. Es la constatación de que estamos frente a una crisis de carácter terrorista.

Desde febrero se han perpetrado 23 atentados, pero el Ejecutivo solo ha presentado querellas en contados casos. Lo que se requiere es una posición activa y consistente. No hacerlo no solo es incoherente, es peligroso. Porque mientras el gobierno duda, las víctimas quedan solas y el terrorismo gana espacio.

Patricio Santibáñez

Presidente Multigremial de La Araucanía

Más sobre:ViolenciaMacrozona SurGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El intenso regreso de The Hives: “Teníamos el objetivo de ser una banda más duradera que los Ramones”

Volkswagen deberá pagar US$ 30 millones por esclavitud laboral durante la dictadura militar en Brasil

Alcalde de Chicago ordena a la administración local oponerse a la posible militarización de la ciudad

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

“Quizás necesitan pelear un poco más”: Trump duda de un eventual encuentro bilateral entre Putin y Zelenski

Eppur si muove

Lo más leído

1.
Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

Doble homicidio en Cerro Navia: una de las víctimas corresponde a “Baby Bandito”, ejecutor del “robo del siglo” en 2014

2.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

3.
Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

4.
Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

Realizaban reuniones en un búnker subterráneo: PDI desarticula clan familiar vinculado a diversos delitos en la RM

5.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

Este lunes abren las nuevas oficinas TNE: revisa sus ubicaciones y trámites disponibles

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming

Amplían detención de Crazy Nach, acusado de homicidios en San Pedro de la Paz y en Lota
Chile

Amplían detención de Crazy Nach, acusado de homicidios en San Pedro de la Paz y en Lota

Femicidio en Talca: víctima fue atacada mientras se encontraba en su lugar de trabajo

Helicóptero particular cae en un aeródromo de Osorno tras desestabilizarse

Wendy’s pretende duplicar su presencia en Chile en cinco años
Negocios

Wendy’s pretende duplicar su presencia en Chile en cinco años

Eppur si muove

Cencosud anuncia adquisición del 100% de las acciones de The Fresh Market

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales
Tendencias

Pequeña, liviana y poderosa: así es la nueva Canon hecha para vloggers y redes sociales

80 años después de su desaparición, encuentran un cuadro robado por nazis en una casa en Argentina

Quiénes son “los cazadores de gringos” que persiguen a prófugos de Estados Unidos que se esconden en México

No es un partido más: Colo Colo y la U se juegan demasiado en el Superclásico
El Deportivo

No es un partido más: Colo Colo y la U se juegan demasiado en el Superclásico

La mesura de Daniel Garnero pese al renacer de la UC en el Claro Arena: “Nos falta convencimiento”

La UC remonta en el Claro Arena y se le abre el apetito por ir a la Copa Libertadores

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Mario Benedetti, el regreso del existencialismo a nuestra medida y la poesía de buen corazón
Cultura y entretención

Mario Benedetti, el regreso del existencialismo a nuestra medida y la poesía de buen corazón

El intenso regreso de The Hives: “Teníamos el objetivo de ser una banda más duradera que los Ramones”

Reseña de libros: de Monika Kim a Gabriela Mistral

Volkswagen deberá pagar US$ 30 millones por esclavitud laboral durante la dictadura militar en Brasil
Mundo

Volkswagen deberá pagar US$ 30 millones por esclavitud laboral durante la dictadura militar en Brasil

Alcalde de Chicago ordena a la administración local oponerse a la posible militarización de la ciudad

“Quizás necesitan pelear un poco más”: Trump duda de un eventual encuentro bilateral entre Putin y Zelenski

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”