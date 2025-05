Industrialización del litio: sin avances

Este mes, como parte de las actividades del último año de gobierno, se deberían estar inaugurando dos plantas que permitirían producir cátodos y baterías de litio. Sin embargo, las empresas desistieron de sus inversiones.

El gobierno señaló que esto también ocurrió en la administración anterior, algo que no hace más que agravar la falta, al confirmar que no hay aprendizaje y mostrar con claridad lo complejo que es invertir en Chile, así como también avanzar en la industrialización del litio, a pesar de las buenas intenciones.

El argumento de la baja del precio del litio es poco creíble o al menos es una muy mala excusa, considerando que inversiones de este tipo deben tener una mirada de largo plazo. Además, las expectativas del mercado siguen siendo favorables y con ello persiste el interés de empresas locales y extranjeras por invertir. De hecho, las declaraciones del embajador chino confirman que a pesar de lo ocurrido con estos dos proyectos, el interés por el litio chileno sigue intacto.

Más allá de este caso particular, la situación experimentada por estas dos empresas grafica también el efecto de la burocracia del Estado que enfrentan todas las compañías que buscan invertir en nuestro país, muchas sin este protagonismo. La inversión ha caído durante los últimos dos años en Chile y para recuperarla, se requiere contar con mecanismos de fast track que permitan acelerar la materialización de proyectos. Ayudaría también contar con reglas del juego claras y estables, así como menores tasas de impuesto corporativo.

No solo perdimos inversiones por más de US$ 500 millones con el desistimiento de estas dos empresas chinas, sino que perdimos el empleo, los conocimientos y los encadenamientos productivos que estos dos proyectos hubiesen generado. No solo pierden las empresas o los inversionistas como se ha señalado, también es una oportunidad perdida para Chile y, como en muchos otros casos, nadie asume la responsabilidad.

Hermann González

Coordinador macro de Clapes UC y socio de Valtin Consulting