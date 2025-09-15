SEÑOR DIRECTOR:

El informe del Banco Central sobre los efectos en el empleo de la ley de 40 horas y el salario mínimo no debiera sorprendernos. Expone lo obvio.

Sin embargo, es importante recordar que ambos proyectos fueron aprobados, además del oficialismo, con votos de parlamentarios de Chile Vamos. No pocos.

Exceptuando a los parlamentarios del Partido Republicano, varios senadores y diputados de oposición optaron por el aplauso fácil o el titular populista, ignorando las advertencias.

Considerando que se vienen las elecciones parlamentarias, es mejor revisar algunas votaciones ahora para que nadie se sorprenda después.

Francisco Orrego Bauzá