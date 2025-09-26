La democracia es sin mentir ni violentar

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile se ha hecho extensivo el uso de la expresión “la política es sin llorar” y es importante hacer un alcance al subtexto detrás de esta frase en momentos de campaña electoral como los actuales.

Si bien las sociedades hemos evolucionado y la emocionalidad no se asocia tanto a debilidad, las formas importan, mucho, en cómo se dan los debates electorales que son la antesala de maneras potenciales de ejercer los liderazgos.

La manera de hacer política basada en la idea de que todo vale y que se puede mentir con tal de “ganar una discusión”, está obsoleta en el siglo XXI. Hoy, es importante que renovemos votos con una manera de hacer política respetuosa e inclusiva.

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de enfrentar con firmeza frases caducas o misóginas que buscan anular al oponente o ridiculizarle, y reivindicar la necesidad de que los debates políticos en contextos democráticos deben ser transparentes, basados en datos fehacientes, que discutan ideas sin mentir ni violentar.

Lucía Miranda Leibe

Académica titular del CISJU. Docente Flacso Chile. Red de Politólogas