La derecha y la unidad

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados del domingo dejaron a la derecha ante una oportunidad decisiva. Pero el contraste con la izquierda es evidente: mientras la candidatura de Jeannette Jara ya tiene equipos y estrategia definidos para la segunda vuelta, la derecha recién comenzará a negociar apoyos para luego estructurar mensajes, equipos y relato. Todo esto en menos de un mes, con el balotaje presidencial fijado para el 14 de diciembre.

A ello se suma un dato que exige reflexión: el éxito electoral de la derecha -especialmente de Republicanos, Socialcristianos y Nacional Libertarios- proviene de su capacidad para insertarse en el mundo popular, en sectores vulnerables que alguna vez fueron emblema de la izquierda y que ésta terminó por abandonar. Ignorar este giro sería un error estratégico.

La derecha, sin embargo, suele enredarse en diferencias internas y mostrar poca vocación de poder. Para enfrentar a la izquierda no basta con tener buenas ideas; se requiere unidad, convicción y sentido de urgencia. Lo lógico sería que quienes no avanzaron al balotaje respalden a quien sí lo hizo -sin condiciones ni pequeñeces- porque lo que está en juego excede cualquier cálculo partidario.

¡Háganlo por Chile! No por los egos ni por las disputas, sino por millones que anhelan estabilidad, crecimiento y libertad. Perder una elección que parecía al alcance no sólo sería un fracaso político, sino un golpe para un país cansado de la incertidumbre.

La derecha tiene, quizás, su última oportunidad real para demostrar madurez y ofrecer un proyecto de presente y futuro. Chile no está condenado al declive, pero la inacción también es una forma de renuncia.

Rodrigo Durán Guzmán