La educación sigue ausente

SEÑOR DIRECTOR:

El último debate presidencial ofreció una hora, 17 minutos y 20 segundos a los distintos candidatos para expresarse. Y si bien el concepto “educación” fue mencionado al menos en nueve ocasiones, siempre fue de manera tangencial, sin que se escucharan propuestas para enfrentar el ausentismo crónico, los rezagos educativos o el apoyo a docentes y directivos. Es decir, nada de lo que afecta el aula fue abordado.

La encuesta CEP conocida este lunes sitúa a la educación en el cuarto lugar de las preocupaciones ciudadanas. Y si bien es cierto que la distancia con la primera inquietud -delincuencia- es muy amplia, el reclutamiento de adolescentes por parte del narcotráfico es motivo suficiente para dedicarle más atención a un factor protector tan relevante como la escuela. Si a eso le sumamos que el 73% de todos los directores de establecimientos educacionales reconocidos por el Premio Led consideran que el sistema escolar no está preparando adecuadamente a sus alumnos para el mundo en que les tocará desenvolverse, se vuelve deseable conocer la mirada en estos temas de quienes aspiran a dirigir el país, y saber cómo planean fortalecer a docentes y directivos a cargo de formar a los líderes del mañana.

Florencia Mingo

Bernardita Yuraszeck

Fundación Impulso Docente