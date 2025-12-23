La esperanza que llega en forma de niño

SEÑOR DIRECTOR:

En tiempo de Navidad, al mirar al niño de Belén, algo profundo se remueve en nuestra conciencia colectiva. Esta celebración no solo habla de esperanza, sino que nos invita a detenernos y mirar con honestidad la realidad de miles de niños y niñas que hoy viven condiciones que ningún ser humano debería experimentar.

Como advierte el Papa León XVI: “¿Cuánto dejamos que los niños vengan a nosotros? ¿Y cuánto vamos nosotros hacia ellos?”. Sus palabras nos enfrentan a una verdad incómoda: en las guerras decididas por los grandes, los primeros en sufrir son siempre los pequeños. Basta pensar en los niños de Gaza, de Járkov, de Goma y de tantos otros lugares donde la infancia queda atrapada en la violencia, el hambre y el desarraigo.

Pero esta realidad no es lejana. También en nuestras ciudades de América Latina hay niños y niñas que sobreviven a la negligencia, a la exclusión y a la indiferencia social. No son cifras ni categorías administrativas: son rostros e historias interrumpidas. La niñez afectada por la violencia, la migración forzada o el abuso, vulneran no solo sus derechos, sino también erosiona la esperanza y el sentido de pertenencia necesarios para crecer. Y, aun así, en medio de la adversidad más dura, encontramos en ellos una fuerza que conmueve: formas de supervivencia, gestos de solidaridad, una capacidad inmensa de resistir lo insoportable.

Verlos realmente es una responsabilidad ética que nos interpela como sociedad. ¿Qué infancia estamos permitiendo que exista? Que en esta Navidad, el niño nacido en Belén nos recuerde que la esperanza llega al mundo en la vida de un niño y que ninguna infancia debiera crecer sintiendo que el mundo le dio la espalda.

Verónica Gómez Fernández

Jefa de Programa del Magíster en Intervención Social con Niños y Niñas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción