Las cosas por su nombre

SEÑOR DIRECTOR:

Este sábado comienza en nuestro país, el Campeonato Mundial de Fútbol sub-20. El país futbolero está de fiesta y las sedes de Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua se visten de gala para recibir a las delegaciones visitantes; usarán su mejor tenida, pero como en la vida nada es gratis, la inversión estatal supera los 13 mil millones de pesos.

Remodelación de recintos, iluminación, camarines, servicios higiénicos, terrenos verdes que en las condiciones habituales no pasarían el cuaderno de cargos de la FIFA, han sido modificados para que este torneo se pueda realizar y se llevan gran parte de los costos en que ha debido incurrir el Estado para dar el vamos decentemente.

Nuestra memoria es frágil, es corta. Con el tráfago noticioso, hechos, que pueden ser importantes, pasan a la historia, sin pena ni gloria, sencillamente se olvidan. El derecho a organizar este campeonato no nació del merecimiento como país deportivo ni menos por la desastrosa actuación de la roja adulta en las clasificatorias, tampoco de la buena voluntad del ente rector del balompié mundial. Somos los anfitriones porque hace unos años se nos robó, se nos despojó de la organización conjunta con otros países sudamericanos del Mundial adulto de fútbol del 2030. ¿Se acuerdan?

Cual adulto que le entrega un dulce a un pequeño para que deje de llorar, se nos concedió esta justa deportiva, como premio de consuelo, pero no por una afrenta como la descrita, vamos a dejar que el mundo deportivo que estará expectante del acontecer futbolero, no sea testigo de la fiesta esperada, con el boato, solemnidad y galanura que se merece.

Que no se vistan con ropaje ajeno aquellos que quieren adjudicarse el espectáculo, porque la verdad siempre aflora.

Juan Francisco Ortún Quijada

Periodista y académico U. Central