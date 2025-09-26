SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Las cosas por su nombre

Por 
Cartas al director
Las cosas por su nombre Sebastian Cisternas/Photosport SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

SEÑOR DIRECTOR:

Este sábado comienza en nuestro país, el Campeonato Mundial de Fútbol sub-20. El país futbolero está de fiesta y las sedes de Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua se visten de gala para recibir a las delegaciones visitantes; usarán su mejor tenida, pero como en la vida nada es gratis, la inversión estatal supera los 13 mil millones de pesos.

Remodelación de recintos, iluminación, camarines, servicios higiénicos, terrenos verdes que en las condiciones habituales no pasarían el cuaderno de cargos de la FIFA, han sido modificados para que este torneo se pueda realizar y se llevan gran parte de los costos en que ha debido incurrir el Estado para dar el vamos decentemente.

Nuestra memoria es frágil, es corta. Con el tráfago noticioso, hechos, que pueden ser importantes, pasan a la historia, sin pena ni gloria, sencillamente se olvidan. El derecho a organizar este campeonato no nació del merecimiento como país deportivo ni menos por la desastrosa actuación de la roja adulta en las clasificatorias, tampoco de la buena voluntad del ente rector del balompié mundial. Somos los anfitriones porque hace unos años se nos robó, se nos despojó de la organización conjunta con otros países sudamericanos del Mundial adulto de fútbol del 2030. ¿Se acuerdan?

Cual adulto que le entrega un dulce a un pequeño para que deje de llorar, se nos concedió esta justa deportiva, como premio de consuelo, pero no por una afrenta como la descrita, vamos a dejar que el mundo deportivo que estará expectante del acontecer futbolero, no sea testigo de la fiesta esperada, con el boato, solemnidad y galanura que se merece.

Que no se vistan con ropaje ajeno aquellos que quieren adjudicarse el espectáculo, porque la verdad siempre aflora.

Juan Francisco Ortún Quijada

Periodista y académico U. Central

Más sobre:Mundial Sub20FútbolDeporte

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Elon Musk y el príncipe Andrés son nombrados en nuevos archivos de Epstein

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

3.
Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

Emiten aviso para tres provincias del Biobío y La Araucanía por riesgo de desarrollo de tornados

4.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

5.
Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Expolicía venezolano alerta a Chile: “El aumento en los secuestros puede terminar muy mal”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 25 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Publican la oferta definitiva de carreras para la postulación a universidades de la Admisión 2026

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba
Chile

Detienen a delincuentes que asaltaron casa en Paine: intimidaron a familia con armas de fuego mientras almorzaba

¿Se termina la lluvia?: Cuántos milímetros de agua caída dejaron las precipitaciones

Comunidad Palestina reprocha a Matthei por dichos sobre conflicto en Gaza y afirma que “intentan blanquear crímenes atroces”

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias
Negocios

México descarta tensiones comerciales con China por investigación sobre medidas arancelarias

Gremio del retail financiero sufre revés en arremetida legal contra Subtel por prefijos spam

WhatsApp es el rey absoluto entre las empresas de mensajería, pero la FNE descartó, de momento, peligros para el mercado

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas
Tendencias

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Quién es Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de delitos contra menores

¿Es mejor bañarse en la mañana, o antes de dormir? Esto responde la ciencia

Después de la lluvia, sale el sol para Colo Colo: Ortiz se estrena en casa goleando a un Iquique cada vez más complicado
El Deportivo

Después de la lluvia, sale el sol para Colo Colo: Ortiz se estrena en casa goleando a un Iquique cada vez más complicado

Fernando Ortiz le manda otra señal a Arturo Vidal: Vicente Pizarro es el capitán de Colo Colo pese a titularidad del Rey

El duro castigo contra Rodrigo Holgado tras grave acusación de la FIFA

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro
Cultura y entretención

Premios Pedro Sienna: el triunfo de El Ladrón de Perros y La Fabulosa Máquina de Cosechar Oro

Ya está disponible el soundtrack de Una batalla tras otra compuesto por Jonny Greenwood

Festival REC de Concepción: los profundos cambios que enfrenta uno de los eventos más importantes de Chile

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento
Mundo

Trump pide a la Corte Suprema que defina si puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Elon Musk y el príncipe Andrés son nombrados en nuevos archivos de Epstein

Doce países se unen en coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos
Paula

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo