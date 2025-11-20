Ley de 60 minutos de actividad física, con muchos desafíos
SEÑOR DIRECTOR:
La ley que establece 60 minutos diarios de actividad física es un avance relevante para promover el movimiento y reconocer su rol en el desarrollo integral. Sin embargo, su implementación presenta desafíos: muchas escuelas tienen limitaciones de tiempo, espacios y recursos, lo que podría derivar en actividades repetitivas, centradas solo en el entrenamiento o el deporte competitivo. Así, se pierde el componente educativo, lúdico y social que debe marcar la experiencia motriz.
Cuando la actividad se vuelve una obligación desconectada de las motivaciones y preferencias de los estudiantes, puede generar rechazo en vez de adherencia. Por eso, cumplir la ley implica asegurar experiencias positivas, variadas, inclusivas y significativas, que permitan formar estudiantes realmente alfabetizados motrizmente.
Jaime Cárcamo Oyarzún
CIAM Universidad de La Frontera
