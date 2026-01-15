Libros que arden
SEÑOR DIRECTOR:
Sorprendentemente, negando el Plan de Bibliotecas en Recintos Penitenciarios como una valiosa forma de reinserción, Gendarmería procedió a desmantelar una biblioteca con más de 4.000 volúmenes que los internos de Punta Peuco habían logrado conformar a lo largo de los años, con el esfuerzo de parientes y amigos.
Esta situación me ha hecho recordar la distópica novela Fahrenheit 451, que escribió Ray Bradbury en 1953, imaginando una sociedad en que los libros eran requisados y quemados. Si Gendarmería quiere completar su labor hasta las heces, deberá alistar hornos que alcancen 451° F (233° C) para asegurarse de que los libros ardan, como lo sugería aquel escritor.
Miguel A. Vergara Villalobos
