Mala comprensión de lectura

SEÑOR DIRECTOR:

Lamento la mala lectura, intencional o voluntaria, que hace el presidente del Colegio de Profesores de mi columna sobre el empleo público.

Si bien la columna parte criticando duramente la grave acusación que hace Mario Aguilar a la contralora general de la República, rápidamente se aboca a analizar el empleo público en general y no la carrera docente en particular, como asume Aguilar. De ahí que no tenga ningún sentido que me pronuncie sobre situaciones particulares de la educación pública que recrimina Aguilar.

Después de acusar a la contralora de operación política, me acusa a mí de referencia sesgada y de emitir dichos ideologizados. ¿Por qué referencia sesgada? Cito sus palabras textuales que hacen referencia a la Contraloría, que es precisamente de lo que trata el texto que escribí (leer el título).

Mi columna no es ideologizada; sí lo es su acusación de operación política.

Con todo, mi columna no es ni pretende ser neutral, busca poner en evidencia los problemas del empleo público, sobre los cuales hay bastante consenso.

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora Centro de Estudios Públicos