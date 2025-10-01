Maratón en Viña del Mar

SEÑOR DIRECTOR:

La Encuesta Nacional de Actividad Física evidencia altos índices de inactividad en Valparaíso. Sin embargo, este domingo el PUMA Maratón de Viña reúne a 15 mil corredores que demuestran que es posible darle la vuelta a esta realidad. Nuestro desafío es que ese espíritu no se viva solo un día, sino que cada jornada sea una oportunidad para movernos más, vivir mejor y construir una comunidad activa.

Francisca Aguirre

Directora ejecutiva Maratón de Viña