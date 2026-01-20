Matamala y crueldad

SEÑOR DIRECTOR:

Llama la atención que el columnista Daniel Matamala, al referirse al caso Gatica, no diga palabra alguna sobre la crueldad de la turba agresora, que siguiendo el lema del perro “mata pacos”, se organizó ese día para causar daño a carabineros, y logró quemar a varios de ellos con bombas molotov, antes de que la fuerza policial lograra defenderse.

Parece cruel que esos mismos que iniciaron un ataque con la intención de causar el mayor daño posible a los carabineros se preocupen solamente de los heridos de sus huestes y exijan las penas del infierno para quienes, cumpliendo su deber de restablecer el orden, repelieron la agresión.

De todas formas, lo importante es que no se estaba juzgando quién era más cruel, se estaba determinando si el disparo realizado con la escopeta “antidisturbios”, que lamentablemente dejó ciego a uno de los agresores, era una respuesta razonable al ataque perpetrado por la turba que manifestaba su odio a Carabineros mediante el lanzamiento de proyectiles, con el ánimo de herir a los funcionarios policiales, y de bombas molotov, destinadas a quemarlos vivos.

Jorge Niño