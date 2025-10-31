OFERTA ELECCIONES $990
Cartas al Director

Urgencia: Promocionar el Bono Tabla

Por 
Cartas al director
Foto: Andres Perez 03 Marzo 2023 Gente Centro de Santiago, Mujeres, Hombres, trabajadores, brecha Laboral, pensiones. Foto: Andres Perez Andres Perez

SEÑOR DIRECTOR:

La reforma de pensiones aprobada a comienzos de este año introdujo un beneficio inédito: un bono que compensa a las mujeres por su mayor expectativa de vida, conocido como Bono Tabla. Este beneficio corrige una asimetría estructural del sistema: si un hombre y una mujer se pensionan a la misma edad, con iguales años cotizados y el mismo grupo familiar, la mujer recibe una pensión menor simplemente porque vivirá más años.

El Bono Tabla busca corregir esa diferencia cubriendo la diferencia de pensiones que se explica exclusivamente por la mayor expectativa de vida femenina. Con el fin de incentivar que las mujeres –en particular las de mayores ingresos— pospongan su edad de retiro, se determinó que el bono se pague íntegramente solo a quienes se pensionan a los 65 años. Si la mujer se jubila antes, el beneficio se reduce proporcionalmente.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y julio de este año –luego de aprobada la reforma— se pensionaron 51.779 mujeres, de las cuales 26.879 lo hicieron a los 60 años y 20.009 antes de los 65. Es decir, la inmensa mayoría no accederá al beneficio completo, y más de la mitad no recibirá nada. ¿Cuántos de estos casos se deberán a que ignoran la existencia de esta compensación?

Ocurre que el gobierno ha fallado en comunicar y explicar el incentivo a postergar la edad de jubilación. Se trata de una herramienta relevante para aumentar las pensiones de las mujeres y, al mismo tiempo, fomentar una edad de retiro más sostenible. Pero mientras no se comunique, muchas mujeres seguirán tomando decisiones que las perjudican y con consecuencias irreversibles.

Chile necesita políticas previsionales que no solo sean justas, sino también comprensibles. Comunicar bien los beneficios puede marcar la diferencia para miles de mujeres que se están pensionando.

Cecilia Cifuentes

Soledad Hormazábal

