Migración y debate presidencial

SEÑOR DIRECTOR:

En el debate presidencial, al abordar el tema migratorio, varios candidatos y candidatas plantearon enunciados que evidencian desconocimiento en la materia y propuestas que, de concretarse, profundizarán gravemente la crisis de gestión migratoria.

Plantear que es posible expulsar o privar de libertad a todos los inmigrantes irregulares, que los extranjeros han destruido el sistema de seguridad social o que la solución a la inmigración irregular es instalar minas antipersonales, no sólo dista de la realidad, sino que apunta a políticas carentes de evidencia que pueden generar problemas de seguridad, exclusión y abusos para chilenos y extranjeros.

Para que Chile tenga una política migratoria fuerte y eficiente, es necesario reforzar el control fronterizo, pero esto es insuficiente si no va de la mano con una institucionalidad migratoria fortalecida, vías claras de migración regular, medidas de integración social y acciones que potencien las oportunidades económicas que trae consigo la migración.

En esta línea, diez centros de estudios de distintas sensibilidades políticas elaboramos 36 propuestas de política migratoria para los candidatos presidenciales, que abordan los desafíos de la migración de manera seria y responsable. Esperamos que candidatos y candidatas puedan fortalecer sus propuestas en la materia a partir de este esfuerzo transversal.

Juan Pablo Ramaciotti

Director ejecutivo

Centro de Políticas Migratorias