Motores de cambio
SEÑOR DIRECTOR:
Sobre el próximo gobierno hay mucha esperanza entre los privados de libertad, como así lo manifestaron en las elecciones. Me sumo a ellos en vista de esa larga y fría noche que los consume.
En relación a esta esperanza, me parece muy oportuno el poder reunirnos con quienes serán los responsables de estas materias, para concretar soluciones prontas y efectivas ante lo que puede ser una “bomba de tiempo” si solo se trata con mano dura.
Pienso que, en este campo, se han comenzado a desgastar las instancias de conversaciones y análisis que nunca llegan a concretarse. Se escucha el concepto de “modernizar” el sistema penitenciario. Valga la pregunta: ¿de qué modo y manera se entiende?
Nuestra larga experiencia en el mundo carcelario, nos convierte en testigos de los más exitosos motores de cambio, y por lo mismo nos estimula a transmitirlos.
Nicolás Vial Saavedra
Presidente Fundación Paternitas
