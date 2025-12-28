Movilización antidemocrática

El PC ha declarado que recurrirá a la movilización de las masas para atacar el gobierno de J.A. Kast, lo que incluye, cabe asumir, ataques a la institucionalidad y probablemente violencia en general, según la experiencia vivida no hace muchos años, contra el gobierno de Sebastián Piñera. El mismo accionar fue observado cuando había que negar la “sal y el agua” al gobierno de E. Frei Montalva en los años 60. Esto no es sorprendente del PC pues es consecuente con la concepción marxista-leninista de violencia instrumental y de la democracia como una mera vía para alcanzar el poder total.

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario