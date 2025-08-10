Multa por no votar

SEÑOR DIRECTOR:

Aprovechando el vuelo, podrían eximir automáticamente de la multa a los chilenos que no se encuentren en el país el día de la elección. Dorothy ya demostró que ese cruce de datos con la PDI es fácil -menos gasto de papel, menos pérdida de tiempo en los juzgados, y menos trámites para los ciudadanos.

Rodrigo Herzberg

Economista LSE - Emprendedor