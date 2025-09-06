Multas sin costo
SEÑOR DIRECTOR:
Respecto a la votación de la Cámara de Diputados por aplicar multa o no, si uno no va a votar, qué pasaría si las multas de tránsito no tuvieran valor y fueran gratis también. Si una multa no tiene consecuencias, al final no es una multa, simple y claro. Estamos en tierra de nadie, sin gobernabilidad ni Estado.
Iván Olivares Lopetegui
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.