Multas sin costo

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a la votación de la Cámara de Diputados por aplicar multa o no, si uno no va a votar, qué pasaría si las multas de tránsito no tuvieran valor y fueran gratis también. Si una multa no tiene consecuencias, al final no es una multa, simple y claro. Estamos en tierra de nadie, sin gobernabilidad ni Estado.

Iván Olivares Lopetegui