Municipios
SEÑOR DIRECTOR:
Poco alentador el panorama noticioso -estas ultimas semanas- sobre la gestión financiera en diferentes municipios del país.
Contraloría de manera preventiva y la justicia en tribunales tienen la palabra en el combate contra la corrupción e impunidad.
Marcos A. Ceresuela M.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.