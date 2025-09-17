SEÑOR DIRECTOR:

Quiero agradecer a Louis de Grange, expresidente de Metro, por su columna titulada “El mural más bello de nuestro Metro”, en la que se me felicita por el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025 y reconoce el mural “Vida y trabajo” de la Estación Bustamante en la Línea 5, así como otras intervenciones de murales que hemos realizado en el Metro de Santiago.

Le agradezco sus sentidas palabras hacia mi persona y la valoración del arte en el espacio público, un trabajo colectivo que proviene de la calle, de los territorios, de nuestra historia, y que sin duda se seguirá multiplicando.

Mono González

Premio Nacional de Artes Plásticas 2025