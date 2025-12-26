No es un problema de ingresos

SEÑOR DIRECTOR:

En el debate público se ha instalado la idea de que el principal problema fiscal es la falta de recursos. Que el Estado “no alcanza” y que se requieren nuevos impuestos para financiar las demandas sociales. Sin embargo, esa narrativa omite una pregunta esencial: ¿qué tan bien está gastando el Estado los recursos que ya tiene?

Al analizar con rigor el presupuesto público, el problema central no es la recaudación, sino la ineficiencia estructural del gasto, la captura política de amplias áreas del aparato estatal y una débil rendición de cuentas. Evaluaciones oficiales muestran que numerosos programas públicos no generan un valor social acorde a su costo y, aun así, continúan recibiendo financiamiento de forma permanente.

Las fuentes de ineficiencia se concentran principalmente en tres áreas. Primero, la expansión del empleo público de baja productividad, especialmente en cargos de confianza política, asesorías y funciones duplicadas, cuyo costo anual se estima entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Segundo, los sobreprecios en compras públicas: con un gasto cercano a los 50 mil millones de dólares anuales, un sobrecosto prudente del 15% implica cerca de 7.500 millones mal asignados cada año. Tercero, el gasto en programas, estudios y consultorías sin impacto comprobable, que puede representar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares anuales.

Antes de subir impuestos, el Estado tiene una obligación básica: ordenar su casa. El desafío no es más o menos Estado, sino un Estado mejor gestionado, responsable y eficaz.

José Ignacio Musalem Araos

Economista