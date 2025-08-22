Noche negra
SEÑOR DIRECTOR:
Lo sucedido en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda es impactante y triste. Lo que debió ser una noche gloriosa de Copa Sudamericana entre dos clubes grandes del continente, terminó en una batalla campal que nos recuerda y confirma que el fútbol ya no nos pertenece. Otra vez ganó la violencia.
El fútbol debería ser una fiesta, un espacio de encuentro con la familia y amigos, pero hace rato que el nuestro ya no lo es.
Independiente y Conmebol deben hacerse cargo del desastre en las garantías de seguridad y la Universidad de Chile debe tomar medidas y perseguir judicialmente a los mal llamados hinchas que protagonizaron estos incidentes para que nunca más estén en un estadio.
Se acabó la copa, se acabó el fútbol.
Guillermo Santibáñez R.
Periodista
