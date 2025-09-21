Opinar con evidencia

SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes declaraciones del Presidente Boric, discrepando del informe del Banco Central (BC) sobre los efectos del alza del sueldo mínimo y la Ley de 40 horas, son preocupantes porque equiparan opiniones con evidencia.

El BC basa su labor en modelos empíricos y metodologías validadas, no en percepciones anecdóticas. Su rol ha sido clave para controlar la inflación, incluso frente a reformas que generaron fuertes presiones inflacionarias. Desestimar sus análisis con frases como “yo he visto su efecto” debilita la discusión pública.

Ya ocurrió algo similar con los retiros de fondos de pensiones, aprobados pese a advertencias técnicas. Cinco años después, seguimos pagando los costos con tasas hipotecarias altas y menor acceso al crédito, porque las “tincadas” se impusieron al conocimiento.

Relativizar la evidencia debilita instituciones y fomenta discursos demagógicos, como se ha visto en otros países, donde incluso se ha llegado a cuestionar la utilidad de las vacunas.

Ignacio Aravena

Economista urbano