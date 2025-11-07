SEÑOR DIRECTOR:

Qué bien se refleja el mal estado de la política en Chile y la baja reputación de sus representantes, al leer la noticia publicada en su importante medio, en que el senador sr. Matías Walker informa que en un eventual gobierno de Kast, Kaiser o Jara, su partido será opositor.

Es decir, opositor sin saber a qué, a qué medidas específicas o a qué decisiones; es decir, opositor a todo.

¿No sería más prudente y decente, esperar saber a qué debe oponerse?

Rodrigo Cooper Cortés