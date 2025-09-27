Palestina en las Naciones Unidas

SEÑOR DIRECTOR:

El reconocimiento a Palestina como Estado Miembro Observador está presente en la Asamblea General de alto nivel por los ochenta años de la ONU. Los apoyos han aumentado significativamente, entre ellos una decena de europeos que, modificando posturas habituales, la reconocen y propician modificar su estatuto de Observador, solo con derecho a “voz” pero sin votar, y que sea Miembro Pleno.

Se requiere el acuerdo de la Asamblea General, donde están con los respaldos necesarios. Pero, al mismo tiempo, necesita la recomendación del Consejo de Seguridad. Hasta ahora cuenta con cuatro de los cinco Miembros Permanentes, pero persiste el “veto” de Estados Unidos, por su respaldo a Israel, y no será posible.

Lo que la Asamblea General decida, aunque legalmente sería solo una recomendación no vinculante, tiene un alto significado político. Los países, soberanamente, podrán decidirlo bilateralmente o alcanzar acuerdos en conjunto. Ha sido el caso en la Unesco, donde Palestina es Miembro Pleno, al no existir el veto norteamericano ya que la administración de Trump decidió suspender su participación en ese organismo especializado.

Ante la crisis humanitaria en Gaza, los países claramente distinguen que no se trata de un apoyo a Hamas, una organización terrorista, y menos al cautiverio los rehenes que mantiene. Se busca reconocer a Palestina para otorgarle el valor de ser miembro de la ONU, obtener ayuda, y enfrentar el control de Hamas en Gaza.

Ojalá sea un aporte a la paz, tan largamente buscada, y no obtenida.

Samuel Fernández Illanes

Exembajador y académico U. Central