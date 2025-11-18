SEÑOR DIRECTOR:

Creo que es un error reducir la votación lograda en primera vuelta por el candidato Franco Parisi a mero populismo. Si bien hay bastante de aquello, el fenómeno subyacente a su electorado es lo que nos debe inquietar.

Entre las múltiples variables que aún resta por dilucidar, en parte se trata de personas auténticamente “desnacionalizadas” ante un Estado que no las alcanza, un mercado que las esquiva y un establishment que las desconoce.

Esta insatisfacción –o derechamente, dolor popular, porque es más que desafección– es razón más que suficiente para revisitar el carácter relacional de nuestra convivencia nacional y los alcances de las valoraciones hoy existentes.

Carlos Opazo

Abogado y académico