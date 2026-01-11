Partido Comunista

SEÑOR DIRECTOR:

¿Hasta cuándo una porción minoritaria pretende poner en jaque y amenazar la sana convivencia nacional con sus “advertencias” de movilizaciones contra Kast? ¿Qué parte del 62%/38% de septiembre de 2022 o del 58%/42% de diciembre de 2025 no han entendido? Ambos veredictos electorales han sido claros en mostrar que la inmensa mayoría de los chilenos no comparte esa extraña cosmovisión de las cosas que tiene el PC.

Ignacio Garay P.

Abogado