Pedimos humanidad

SEÑOR DIRECTOR:

Entre tantas cifras, encuestas y discursos, se nos ha olvidado lo esencial: las personas. Cada historia, cada mirada, cada esfuerzo diario construye el país que anhelamos. La humanidad no se impone, se demuestra en cada gesto, en la empatía con quien sufre, en la preocupación por el otro. No se trata solo de gobernar, sino de cuidar; no solo de mandar, sino de comprender. Es tiempo de devolverle el rostro humano a la política, porque un país sin humanidad pierde su alma, es hora de externalizar el secreto a voces.

Felipe Olivares Vergara