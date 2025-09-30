Peligrosa negación del cambio climático

EÑOR DIRECTOR:

La ONU ha estimado en 1.200 millones las personas que ya están siendo afectadas o en riesgo por los efectos del cambio climático. Frente a esta realidad, resulta alarmante que, desde el propio corazón de la comunidad internacional, un líder mundial haya optado por relativizar el problema, en abierta contradicción con la evidencia científica.

No podemos permitir que el negacionismo debilite la acción global y local. Urge responder con decisiones articuladas, sostenidas y valientes, a la altura de la magnitud del desafío. Academia, empresas, organizaciones sociales, gobiernos locales y el Estado: todos estamos llamados a impulsar proyectos concretos que construyan ciudades más resilientes, fortaleciendo su capacidad de adaptación y protegiendo a las comunidades más vulnerables.

Que el estupor que generan los discursos negacionistas no se disipe con el tiempo. Que sea, por el contrario, el impulso para la acción.

Valentina Mazuela

Coordinadora de Barrios por el Clima