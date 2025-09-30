SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Peligrosa negación del cambio climático

Por 
Cartas al director
Peligrosa negación del cambio climático Alamy Stock Photo

EÑOR DIRECTOR:

La ONU ha estimado en 1.200 millones las personas que ya están siendo afectadas o en riesgo por los efectos del cambio climático. Frente a esta realidad, resulta alarmante que, desde el propio corazón de la comunidad internacional, un líder mundial haya optado por relativizar el problema, en abierta contradicción con la evidencia científica.

No podemos permitir que el negacionismo debilite la acción global y local. Urge responder con decisiones articuladas, sostenidas y valientes, a la altura de la magnitud del desafío. Academia, empresas, organizaciones sociales, gobiernos locales y el Estado: todos estamos llamados a impulsar proyectos concretos que construyan ciudades más resilientes, fortaleciendo su capacidad de adaptación y protegiendo a las comunidades más vulnerables.

Que el estupor que generan los discursos negacionistas no se disipe con el tiempo. Que sea, por el contrario, el impulso para la acción.

Valentina Mazuela

Coordinadora de Barrios por el Clima

Más sobre:cambio climáticoONU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Ministra Orellana defiende inicio del debate de proyecto de aborto hasta las 14 semanas: “Las mujeres siguen abortando clandestinamente”

Comando de Jeannette Jara se suma a críticas al gobierno por quitar “glosa republicana” del Presupuesto 2026

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Lo más leído

1.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

2.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

3.
No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

No hay plata: gobierno reconoce a los partidos que no habrá “glosa republicana” y desata críticas de presidenciables

4.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Japón por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella
Chile

Cordero detalla cronología del caso de Bernarda Vera y reafirma que “no tenemos la certeza” de que mujer hallada en Argentina sea ella

Ministra Orellana defiende inicio del debate de proyecto de aborto hasta las 14 semanas: “Las mujeres siguen abortando clandestinamente”

Comando de Jeannette Jara se suma a críticas al gobierno por quitar “glosa republicana” del Presupuesto 2026

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones
Negocios

Blue Express anuncia inversión récord de US$100 millones

Senado aprueba en general proyecto que fortalece a la Superintendencia de Medio Ambiente

Filial de la portuguesa REN compra línea de transmisión del brazo eléctrico de Los Pelambres

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante
Tendencias

Un plegable tipo concha con cuerpo de piso flotante

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova va por un nuevo triunfo en el Mundial contra Japón
El Deportivo

En vivo: la Roja de Nicolás Córdova va por un nuevo triunfo en el Mundial contra Japón

José Pedro Fuenzalida palpita la participación de la Roja Sub 20 en el Mundial

Nueva Zelanda se impone a Egipto y lo deja al borde de la eliminación del Mundial Sub 20

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs
Cultura y entretención

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos