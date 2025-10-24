Perspectivas tras elección en Bolivia

SEÑOR DIRECTOR:

El triunfo de Rodrigo Paz Pereira como Presidente de Bolivia posee una trascendencia especial. Ello marcó la derrota del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que ha controlado el poder gubernamental durante dos décadas en el vecino país.

La elección tuvo una participación del 87% y el proceso electoral se desarrolló de forma impecable. El resultado marcó una clara diferencia a favor de Paz con respecto a Jorge Quiroga (54% vs 45%). Este claro resultado es gravitante en vista de la envergadura de los desafíos que el nuevo Presidente deberá enfrentar. Una crisis económica, teniendo como referentes la escasez de combustibles, la inflación con un 23% interanual con el impacto social que ello conlleva y la baja ostensible de las reservas en dólares.

Para hacer frente a la situación descrita, el Presidente requiere fortalecer la gobernabilidad del país. Para ello tiene que hacer frente a que no cuenta con mayoría parlamentaria. En el horizonte está la posibilidad de acuerdo con la tercera fuerza electoral, Alianza Unidad. Pero también será necesario construir un diálogo con otras fuerzas.

La elección en Bolivia es relevante para las relaciones bilaterales con Chile y que han estado sujetas a condiciones especiales, incluidos juicios ante la CIJ y sentenciados por esta. Al no existir relaciones diplomáticas normales por largo tiempo entre países vecinos implica una complejidad especial. La ruptura se debió a una decisión unilateral del gobierno boliviano. Por ello, se debe ponderar la importancia de la posición expresada por Rodrigo Paz de colocar en el horizonte la posibilidad de reanudar las relaciones diplomáticas, manifestada en el marco del proceso electoral recién finalizado. Relaciones bilaterales adecuadas benefician a ambos países a objeto de aprovechar sus complementarias condiciones.

Edgardo Riveros Marín

Director del Centro de Estudios de Política Internacional, U. Central