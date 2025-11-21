BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Prevención de tragedias en la naturaleza

    Por 
    Cartas al director
    Parte del Circuito O, en el Paso John Garner, Torres del Paine. Foto: X

    SEÑOR DIRECTOR:

    La reciente tragedia en Torres del Paine, que cobró la vida de cinco visitantes, nos recuerda con dolor la fragilidad del turismo de naturaleza y la necesidad urgente de fortalecer la educación, la planificación y la prevención en nuestras áreas silvestres.

    Cada año, miles de personas se extravían en parques y montañas del mundo por causas que se repiten: cambios bruscos del clima, desvíos mínimos del sendero, decisiones tomadas sin información actualizada o un simple error de orientación. En Chile, donde la geografía es tan extraordinaria como desafiante, estos riesgos se amplifican.

    Los operativos de búsqueda y rescate no solo consumen recursos públicos: exponen a guardaparques, equipos especializados y voluntarios a condiciones extremas. Por eso, avanzar hacia un modelo preventivo no es solo una cuestión técnica, sino ética.

    La tecnología no evita todos los accidentes, pero hoy ofrece herramientas concretas que pueden marcar la diferencia: apps. con GPS que funcionan sin internet, mapas descargables, alertas de desvío, información de seguridad contextual y registros de trayectoria que permiten reaccionar con mayor rapidez en caso de emergencia. Esto no reemplaza la señalización física ni a los guías, pero sí suma una capa adicional de protección para visitantes y gestores.

    Integrar tecnología, gestión pública y educación al visitante es una responsabilidad compartida. No se trata de tecnificar la naturaleza, sino de proteger la vida y prevenir aquello que sí está en nuestras manos.

    Marta Lorenzini

    Founder & CEO de Real Travel

    Más sobre:TecnologíaSeguridadTorres del Paine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

    Las razones de la Corte de Coyhaique para negar la libertad condicional a Mauricio Ortega

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Desbaratan banda que realizaba fraude con tarjetas bancarias en EE.UU. desde Chile: siete sujetos quedaron con medidas cautelares

    Por motivos humanitarios: defensa de Bolsonaro pide que exmandatario brasileño cumpla condena en arresto domiciliario

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    5.
    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Las razones de la Corte de Coyhaique para negar la libertad condicional a Mauricio Ortega
    Chile

    Las razones de la Corte de Coyhaique para negar la libertad condicional a Mauricio Ortega

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Desbaratan banda que realizaba fraude con tarjetas bancarias en EE.UU. desde Chile: siete sujetos quedaron con medidas cautelares

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso
    El Deportivo

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025
    Cultura y entretención

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela
    Mundo

    EE.UU. emite alerta para vuelos civiles por aumento de actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela

    Por motivos humanitarios: defensa de Bolsonaro pide que exmandatario brasileño cumpla condena en arresto domiciliario

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios