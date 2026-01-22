SUSCRÍBETE POR $1100
    Protestas en Irán

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En respuesta a vuestro editorial del 18 de enero titulado “Protesta masiva en Irán”, quiero señalar, primeramente, que las protestas en Irán no fueron “masivas” -una noticia engañosa de los medios occidentales. Lamentablemente, los actos violentos perpetrados por terroristas Pahlavi y agitadores locales han sido muy perjudiciales. Los regímenes intervencionistas de EE.UU. e Israel no rehúyen métodos, siendo la creación de narrativas falsas uno de ellos.

    En su artículo señaló las razones de la difícil situación económica en Irán, derivada de sanciones unilaterales impuestas por EE.UU. También señaló que estas buscan cambiar las políticas nucleares. Sin embargo, no mencionó la ilegalidad e inhumanidad de estas sanciones, que presionan a la población. Expresó esperanza de que estas protestas condujeran a la rendición de Irán y el inicio de negociaciones. Sin embargo, no mencionó que los países y miembros del OIEA tienen derecho a poseer tecnología nuclear y al enriquecimiento. A pesar de los informes sesgados del OIEA contra Irán, nunca se ha confirmado que las actividades nucleares iraníes se hayan desviado.

    Lo ocurrido en Irán entre el 08 y 10 de enero, fue un plan subversivo de EE.UU. e Israel. La activación de células en ciudades iraníes, acompañadas por terroristas, provocó graves incidentes. Personas murieron, incluyendo inocentes y policías. Mezquitas, jardines infantiles, estaciones de bomberos, ambulancias, centros médicos y personal de la salud fueron blanco de terroristas. Policías fueron decapitados, sus cuerpos fueron quemados. Pero, lamentablemente, usted no lo mencionó.

    Este plan pretendía que la oposición pidiera a Trump y a Netanyahu atacar a Irán para llegar al poder -plan desbaratado por la inteligencia iraní. La población respondió a estas amenazas con una marcha de millones de personas el 12 de enero. El pueblo iraní no está dispuesto a doblegarse ante Trump. Irán responderá con firmeza cualquier ataque y defenderá su soberanía.

    La situación en Irán está bajo control. Los delincuentes y terroristas serán juzgados. El servicio de internet se restablecerá próximamente.

    Finalmente, agradezco publique esta carta para escuchar la voz del oprimido pueblo iraní. Algunos documentos del reciente crimen contra Irán están en X de la embajada (@IraninChile).

    Mohammad Ali Ziaei

    Encargado de Negocios

    Embajada de la R.I.de Irán

