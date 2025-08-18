¿Puede la cultura ayudarnos a vivir más seguros?

SEÑOR DIRECTOR:

En un país donde la inseguridad se ha instalado como una de las mayores preocupaciones ciudadanas, es urgente entender que el arte y la cultura no son lujos ni adornos: son herramientas poderosas para construir comunidades más seguras. Experiencias internacionales demuestran que los índices de delincuencia bajan allí donde florecen proyectos culturales. No es coincidencia: la cultura abre espacios de encuentro, reconstruye la confianza entre vecinos y devuelve el sentido de pertenencia que el miedo y la violencia intentan arrebatarnos.

Los datos son elocuentes. Según Americans for the Arts, la cohesión comunitaria aumenta hasta un 90% cuando las personas participan en actividades artísticas y culturales, y un 63% de los participantes siente que mejora su vínculo con el entorno. El mismo estudio reveló que los crímenes graves disminuyeron en un 18% en zonas de bajos ingresos que impulsaron proyectos culturales. Allí donde la gente se conoce, se reconoce y crea juntos, la delincuencia pierde terreno.

Las artes no solo enriquecen el espíritu: fomentan la empatía, el pensamiento crítico y la creatividad, cualidades que reducen conflictos, fortalecen el tejido social y animan la participación ciudadana.

En tiempos de campaña, hacemos un llamado a dejar de tratar la cultura como un complemento. Invertir en murales, teatro comunitario, música y talleres no es un gasto accesorio: es una inversión estratégica en prevención, convivencia, educación y desarrollo humano. Allí donde hay cultura, crecen las redes de confianza que disuaden la violencia y derrotan la sensación de inseguridad.

Si aspiramos a un Chile más seguro, la cultura debe dejar de estar en la última página de los presupuestos y pasar a ocupar un lugar central en las políticas públicas.

Alejandra Valdés

Directora ejecutiva de Corporación Cultural de Lo Barnechea

Felipe Alessandri

Alcalde de Lo Barnechea y Presidente de Corporación Cultural de Lo Barnechea