Razón de empleo

SEÑOR DIRECTOR:

El descubrimiento que unos suboficiales de Ejército estaban participando en temas de tráfico de drogas, no solo deben prender todas las alarmas respecto a los niveles a los cuales se ha infiltrado el narcotráfico en nuestro país y la vulnerabilidad a la seguridad nacional que eso significa, sino que también la importancia que las Instituciones de las FF.AA. no participen en actividades que no les son propias a su formación y doctrina de empleo, justamente porque son estas las que terminan permeando su razón de ser y menoscabando los fundamentos que rigen la educación militar de su personal.

Jorge E. Berríos Vogel