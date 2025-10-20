Recursos para viviendas

SEÑOR DIRECTOR:

La crisis financiera del Minvu sugiere que el país llegó al límite de su capacidad para subsidiar viviendas. En esta administración, el gasto en subsidios aumentó a mayor tasa que el presupuesto, lo que sumado a la compra de suelo, elevó los compromisos futuros de la cartera. Esta “bicicleta financiera” obligará al próximo gobierno a enfrentar restricciones presupuestarias.

El problema no es nuevo, pues desde hace más de una década el Estado financia entre 200 y 220 mil viviendas por gobierno. Por eso, cuando algunos candidatos prometen construir 400 o 500 mil, lo importante no es el número, sino el cómo. Ya vimos que la meta de 260 mil viviendas solo se alcanzará parcialmente por un aumento insostenible de gasto y por incluir subsidios complementarios como el de arriendo y el crédito Fogaes, no previstos originalmente.

Necesitamos recordar que la etapa en que el déficit habitacional disminuyó no fue solo por la entrega de subsidios, sino también por mayor crecimiento, acceso a créditos e incentivos –como el antiguo CEEC– que hoy ya no existen.

Ignacio Aravena