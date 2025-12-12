VOTA INFORMADO por $1100
    Cartas al Director

    Reinserción: la gran ausencia en los debates

    SEÑOR DIRECTOR:

    El martes fue el último de una larga tanda de debates en estas elecciones presidenciales. Al igual que los anteriores, en esta oportunidad las propuestas en materia de seguridad se centraron en el aumento de penas, más cárceles, mayor castigo, con prácticamente nulas alusiones a la prevención del delito y la reinserción social. Estos anuncios resultan atractivos en el período electoral, pero con poco y nada impacto real en seguridad, según expertos. Chile alcanza cifras históricas de personas privadas de libertad, mientras los niveles de victimización no muestran una baja significativa. La mayoría de los delitos siguen siendo comunes y no parte del crimen organizado. Por ello, debemos avanzar en medidas efectivas que no sólo castiguen, sino que aborden las causas del delito y las interrumpan.

    Todos los días salen personas de la cárcel, y muchas vuelven a delinquir, porque durante el tiempo de su pena no accedieron a intervenciones que signifiquen un verdadero apoyo para su reinserción. Si el cumplimiento de una pena no abre nuevas alternativas de vida, el delito se reproduce. La reinserción social debe ser parte de la estrategia de seguridad, pero como una política pública real y no como una consigna. Para eso debemos avanzar en fortalecer Gendarmería, mejorar la oferta programática, adecuar la infraestructura y segmentar según los distintos perfiles de riesgo.

    La seguridad es la principal prioridad ciudadana y fue el eje central de los programas de la mayor parte de las candidaturas. Si realmente se busca avanzar, es necesario hacerlo con responsabilidad y evidencia, evitando medidas punitivas y simplistas que movilizan votos, pero que no generan efectos reales.

    Antonella Oberti López

    Isidora Donoso Krauss

    Red de Acción Carcelaria

