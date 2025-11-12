Representación
SEÑOR DIRECTOR:
El reciente debate presidencial, de cara al próximo proceso electoral, deja una inquietante interrogante respecto a la representación del oficialismo en su carta presidencial. La candidata Jeannette Jara afirmó no compartir el modo de ejercer el gobierno del actual Presidente Gabriel Boric, señalando que “no es su estilo”. Surge entonces una pregunta legítima: si no comparte la forma de gobernar de quien encabeza su sector, ¿por qué representa a ese mismo sector?
Será interesante observar cómo reaccionará el electorado indeciso tras este último debate.
Rodrigo Plá von Chrismar
Cientista político
